В Киеве 26 июля Соломенский районный суд отправил бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина под домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на представителя суда.

Напомним, Головина задержали за продажу семи контейнеров сигарет, которые проходили вещдоками, и сотрудничать со следствием он отказался.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать Головина с возможностью внесения залога, однако суд отказался удовлетворить ходатайство в таком объеме и отправил экс-начальника под круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет. Кроме того, Головин должен сдать загранпаспорт.

Ранее "Страна" писала, что в Одессе детективы НАБУ задержали экс-начальника полиции области и его зама.