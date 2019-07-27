Президент Владимир Зеленский после публикации "Страны" о том, как глава ГУ НП Днепропетровской области Глуховеря задержал своих же подчиненных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД, потребовал его немедленного увольнения.

Сообщение об этом глава государства опубликовал в Facebook, прикрепив к нему видео "Страны".

"... Видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ... Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись. Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Владимир Зеленский.

Также президент обратился ко всем украинским чиновникам с предупреждением о том, что времена безнаказанности и особого к ним отношения, к которому они "так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины", навсегда прошли.

"Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним... Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите. Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, - продолжать своим наглым поведением испытать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас - они выстоят. Вы же - исчезнете", - написал глава государства.

Скрнишот: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, после публикации "Страной" материала о том, как в сентябре 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря велел задержать своих же подчиненных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД, ГБР уже начало расследование инцидента.

Само видео можно посмотреть здесь.

Также мы писали, что минувшей ночью в Киеве задержали пьяного прокурора за рулем Chevrolet, но он ушел кустами.