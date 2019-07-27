Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2" благополучно вышла на вторую, более высокую земную орбиту. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Второй маневр подъема орбиты космического корабля "Чандраян-2" был выполнен успешно 26 июля 2019 года. Все параметры станции в норме. Третий маневр подъема орбиты намечен на 29 июля 2019 года", - сообщает ISRO.

После этого станция выполнит еще ряд подобных маневров - 2 августа и 6 августа - и уже 14 августа пойдет на сближение с Луной. Вскоре аппарат будет подхвачен лунным притяжением и выйдет на орбиту спутника Земли, оказавшись на высоте около 100 км над его поверхностью.

Ожидается, что "Чандраян-2" приблизится к Луне 20 августа, после чего станция начнет выбирать площадку для посадки спускаемого модуля в районе Южного полюса спутника Земли. Прилунение ожидается 7 сентября.

Миссия "Чандраян-2" - это продолжение индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат "Чандраян-1", который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.

Индия планировала запустить "Чандраян-2" к Луне еще в марте 2018 года. Но затем старт перенесли на 15 июля. И его в свою очередь отложили из-за обнаруженных за час до старта технических проблем.

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