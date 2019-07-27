Сегодня, в субботу, 27 июля, Украинская православная церковь проводит Крестный ход в Киеве. Мероприятие проходит каждый год в честь Дня Крещения Руси-Украины.

Митрополит Антоний, управляющий делами УПЦ, заявил что в Крестном ходе приняли участие 300 000 человек, однако по данным, которые сообщают в Национальной полиции, на Крестный ход вышли 100 000 верующих.

Полиция следит за порядком во время мероприятия, они ограничили движение транспорта и привлекли к охране правопорядка группу кинологов со служебными собаками.

Фото: Страна

Завтра, в официальный День Крещения Крестный ход на Владимирской горке собирается провести ПЦУ. Так что двум конфессиям пришлось разойтись по дням.

Ранее "Страна" рассказывала, как разные церкви отметят день Крещения Руси.

Также мы писали, что Нацполиция ожидает, что на крестный ход в Киеве придут 20 тысяч человек.