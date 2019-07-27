В новом правительстве должности министров здравоохранения и образования и науки могут занять избранные по спискам партии "Слуга народа" кандидаты. Об этом в интервью LB рассказал председатель штаба политсилы Александр Корниенко.

Так, Министерство здравоохранения может возглавить основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий. По словам Корниенко, у него "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Что касается, Министерства образования и науки, его главой может стать эксперт Сергей Бабак. Правда, такую возможность Корниенко оценивает как теоретическую.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал руководитель штаба "Слуги народа".

Он отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но, подчеркнул Корниенко, "Слуга народа" намерена продолжить реформы".

Напомним, министр финансов Маркарова может перейти из старого Кабинета министров в новый.

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