Первая ракетка Украины Элина Свитолина начинает хардовый теннисный сезон на турнире WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (США). Одесситка посеяна на турнире под первым номером и вступит в борьбу со второго раунда, сообщает Укринформ.

Первая соперница украинки определится в матче между прошлогодней победительницей турнира румынкой Михаэлой Бузарнеску и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Еще одна представительница нашей страны - Надежда Киченок стартует с квалификации. В первом раунде отбора оппоненткой Надежды станет Лян Эньшуо из Тайваня, посеянная под 6-м номером.

Ранее мы сообщали,что украинка Свитолина остановилась в шаге от финала Уимблдона.

Также СМИ писали, что украинская теннисистка Свитолина и французский спортсмен Монфис расстались.