В 2018 году украинцы активно приобретали недвижимость в Польше, всего было куплено 110 тысяч квадратных метров. Об этом пишет "Польское радио".

Отмечается, что по данным Министерства внутренних дел Польши, в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тысяч квадратных метров, 110 тысяч квадратных метров из них приобрели украинцы. Это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее. С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины.

Следующие за украинцами - граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.

Согласно отчету компании Deloitte за 2018 год, польская недвижимость - одна из наиболее дешевых в Европе.

Напомним, в Польше боятся переноса польских рабочих мест в Украину.

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