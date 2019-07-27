Возле здания московской мэрии проходит митинг оппозиции "Допускай". Протестующие требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Как сообщает "МБХ Медиа", сейчас известно о 80 задержанных.

Среди задержанных есть два кандидата, которых ЦИК отказался регистрировать - Юлия Галямина и Дмитрий Гудков. Кроме того, полиция арестовала главу Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Многим независимым оппозиционным кандидатам отказали в регистрации. ЦИК не допустил юристов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывших депутатов Госдумы Дмитрия и Геннадия Гудковых, бывшего лидера "Открытой России" Александра Соловьева, экс-председатель "Яблока" Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Юлию Галямину и Константина Янкаускаса.

В связи с этим Москве прошло несколько многотысячных протестов, где люди требовали зарегистрировать независимых кандидатов.

Ранее "Страна" писала, что в Москве полиция задержала более 200 участников марша в поддержку Голунова.

Также мы сообщали, что в центре Москвы прошел митинг за "справедливость для всех".