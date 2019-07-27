В субботу, 27 июля, в Московской области легкомоторный самолет рухнул в карьер с водой и разбился. Об этом сообщает местное управление МЧС.

Инцидент произошел у деревни Дракино в Серпуховском районе. Самолет упал в карьер с водой и затонул. По данным ТАСС, на борту находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба погибли.

В настоящее время устанавливается тип самолета и его маршрут. Также сообщается, что, вероятно, самолет сразу после взлета зацепился за линию электропередачи, после чего упал.

Фото: 50.mchs.gov.ru

Фото: Telegram-канал 112

Напомним, в селе под Черновцами 26 июля во двор упал дельтаплан с двумя мужчинами.

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