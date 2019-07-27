Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.

Погружение на спускаемом аппарате C-Explorer 3.11 продлится около часа.

Он спустится к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", которая затонула в годы Великой Отечественной войны. Глубина погружения - около 50 м. Во время него в присутствии Путина на месте гибели подлодки один из водолазов установит памятную табличку. После этого будет приглушен свет от всех источников и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Фото: ria.ru/

Подлодка Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году. В сентябре 1942 года субмарина заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс. тонн. Однако "Семга" получила повреждения и из похода уже не вернулась.

2 мая 2018 года во время экспедиции остов подлодки был обнаружен при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. После идентификации лодки было установлено, что она погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения. Вместе с подлодкой погибли 40 членов ее экипажа.

Путин уже имеет опыт глубоководных погружений. Так, в августе 2015 года он опустился в батискафе на более чем 80-метровую глубину во время экспедиции Русского географического общества в Крыму. Тогда президент понаблюдал под водой за останками кораблей IX-X века. При этом глава государства допустил, что мог бы опуститься на такую глубину и в водолазном костюме, но подчеркнул, что этим все же должны заниматься профессионалы.

В июле 2013 года Путин опускался на батискафе на дно Финского залива у берегов острова Гогланд к месту крушения фрегата "Олег", произошедшего в XIX веке.

В августе 2011 года во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческого города Фанагория он опустился на дно Таманского залива, откуда поднял две амфоры. Это погружение он совершил с аквалангом.

А впервые Путин нырял с аквалангом в 2009 году вместе с участниками экспедиции "Миры на Байкале". Путин тогда погружался также в батискафе "Мир-1" на дно озера. За три часа погружения он изучил не только состояние Байкала, но и научно-исследовательские возможности аппарата.

Напомним, ранее Путин заявил, что рано говорить о его уходе из политики после 2024 года.

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