В субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский отдыхает в Одессе. Соответствующее фото он опубликовал в Facebook.

На снимке Зеленский в футболке и шортах позирует под зонтиком на пляже в Одессе. Рядом с ним, как и в большинстве случаев, находится глава Офиса президента Андрей Богдан в одних плавках.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - добавил президент ироничный комментарий к снимку. Вероятно он имеет в виду прошедшую вчера по СМИ информацию, что супруга Зе на днях сходила на пляж в Одессе для чего его перекрыли, а дно проверяли предварительно водолазы.

Скриншот, фото: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Одессу эконом-классом авиакомпании Коломойского на "Лигу смеха".

Также мы публиковали фото президента Украины Зеленского, который прилетел на Лигу Смеха в Одессе.