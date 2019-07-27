Все равно не работал. Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции
Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 июля, сообщает "Европейская правда".
"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в тексте постановления.
Стоит отметить, что в данном случае речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуре в секретариате Кабмина.
Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, генеральным директором которого с декабря 2017 года является Ольга Стефанишина.
"Это было техническое решение о ликвидации старой недействующей структуры. Ныне действующий правительственный офис продолжает работу, возможность его ликвидации даже не поднималась на заседаниях правительства", - пояснила Ольга Стефанишина.
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