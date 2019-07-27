Киевская прокуратура объявила подозрение директору турагентства, который под предлогом оказания туристических услуг завладел более 4 млн грн граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Установлено, что с целью завладения денежными средствами потерпевших злоумышленник заранее снял офисное помещение в Дарницком районе столицы по ул. Декабристов и обустроил его под туристическое агентство. Во время досудебного расследования в правоохранительные органы столицы обратились 28 обманутых граждан, которые оплатили путевки в туристическом агентстве, однако услуги так и не получили", - сообщает пресс-служба.

Фото: facebook.com

Клиентам предлагали отдых на элитных курортах Турции, Чехии, Мексики, ОАЭ, Индии и островов Бали, Мальдивы, Маврикий по ценам ниже рыночных. Злоумышленник говорил, что нужно забронировать поездку, подписывал с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг, брал у них деньги, выдавал ордер о получении средств, однако саму поездку не организовывал.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

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