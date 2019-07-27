Украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку России, которую Интерпол разыскивал по подозрению в хранении наркотиков. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет УНН.

Во время проверки международного рейса пограничники обнаружили гражданку Российской Федерции 1987 года рождения, которая находится в международном розыске.

Оказалось, что в России женщину подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 228 местного УК, - хранении наркотических средств. Украинские правоохранители задержали россиянку. В настоящий момент решается вопрос о ее экстрадиции на территорию России.

Напомним, СБУ с Интерполом задержали наркодельца, который скрывался от правосудия 8 лет.

Также мы писали, что Интерпол вернул обратно педофила, который бежал из Украины в Россию.