По мнению букмекеров, в матче за Суперкубок Украины, который состоится в воскресенье, 28 июля, донецкий "Шахтер" обыграет киевское "Динамо". Об этом сообщает Укринформ.

В сообщении говорится, что букмекерская контора "Bwin" принимает ставки на успех "Шахтера" с коэффициентом 1,95, ничья оценивается в 3,40, победа "Динамо" - в 3,40.

В Суперкубке у соперников примерное равенство. "Шахтер" и "Динамо" уже 12-й раз будут соревноваться между собой. "Динамо" побеждало 6 раз, "Шахтер" - 5. Однако, "горняки" лидируют по количеству суперкубковых трофеев - у них 8 побед, а у киевлян только 7.

Ранее мы писали о том, кто судит матч Шахтера и Динамо, где впервые в Украине используют VAR.

Напомним, что "Страна" писала, как за два дня до битвы с Шахтером за Суперкубок киевское Динамо показало новичков команды.

Кроме того, мы рассказывали, что Заря с победой вернулась на Родину, где ее уже ждет Ворскла в первом туре Премьер-лиги.