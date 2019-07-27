В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

"По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на последнюю субботу июля. В западных и восточных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской, пройдут сильные дожди. А в центральной части страны, на севере и юге будет солнечно. Иногда на небе будут появляться легкие облака.

Также мы рассказывали, что украинцам пообещали резкое похолодание в последний день июля.