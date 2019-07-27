В ночь с пятницы на субботу, 27 июля, в Ивано-Франковской области случилось ДТП: пьяный водитель врезался в автомобиль волонтера Евгении Серой, травмы получили три человека. Об этом в Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

Инцидент произошел около 03:15 поблизости села Заболотово. По данным полиции, управляя автомобилем "Ford Mondeo", водитель не выбрал безопасную скорость движения, проявил невнимательность в результате чего допустил столкновение с задней частью автомобиля марки "Mersedes-Benz Sprinter" под управлением 20-летнего жителя Черновицкой области.

В результате аварии водитель автомобиля "Mersedes-Benz Spinter" с полученными травмами доставлен в лечебное учреждение. Позже в медучреждение обратилась и пассажир данного автомобиля. После ДТП виновник аварии с места происшествия скрылся. По словам Худецкой, полиция не хотела задерживать пьяного водителя сразу.

Однако в итоге правоохранители нашли 26-летнего жителя Снятинского района, который стал виновником столкновения. По результатам проверки содержание алкоголя в крови составляло 1,25 промилле.

По факту события начато уголовное производство по ч.1 ст.286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством".

Фото: Facebook/ Поліція Івано-Франківської області

Скриншот: Facebook/ Ievgeniia Sieraia

Скриншот: Facebook/ Поліція Івано-Франківської області

Напомним, в Киеве ночью задержали пьяного прокурора за рулем Chevrolet, но он ушел кустами.

Также мы писали, что в Харькове на светофоре уснул пьяный водитель, который ждал зеленый сигнал.