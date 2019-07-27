Во время телефонных переговоров премьер Британии Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп согласились, что переговоры о зоне свободной торговли стоит начать, как только Соединенное Королевство покинет Европейский Союз. Об этом сообщает The Independent.

По данным офиса британского премьера, Трамп и Джонсон обсудили "беспрецедентные" торговые возможности, предлагаемые Brexit.

"Они согласились, что Brexit предлагает беспрецедентную возможность для укрепления экономического партнерства между Британией и Соединенными Штатами", - сказал представитель Даунинг-стрит.

"Лидеры обеих стран выразили свою приверженность заключению амбициозного соглашения о свободной торговле и началу переговоров как можно скорее после выхода Британии из ЕС", - добавил он.

Трамп в свою очередь указал, что они работают над очень важной торговой сделкой, и добавил:" Я предвижу, что Джонсон будет великим премьер-министром".

Кроме того, стороны обсудили напряженность в отношениях с Ираном, что является первым дипломатическим вызовом Джонсону на посту премьера.

Напомним, ранее Трамп сообщил о поддержке Brexit.

Также стало известно, что встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit.