Береговая охрана Ливии обнаружила в Средиземном море тела 62 мигрантов, чьи лодки, на которых они пытались покинуть страну, утонули. Об этом пишет Deutsche Welle.

Несколько лодок с мигрантами отправились из ливийского города Хомс в направлении Европы и затонули в море в четверг, 25 июля. На борту находилось около 350 человек. После аварии сообщалось о по меньшей мере 150 пропавших без вести, 130 человек удалось спасти.

Установлено, что мигранты были родом из Эритреи, Египта, Судана и Ливии. В ООН назвали аварию "худшей Средиземноморской трагедией" этого года.

Напомним, в конце июля в Ливии Хафтар возобновил гражданскую войну новым наступлением.

Также мы писали, что в марте мигранты из Ливии захватили в Средиземном море спасший их танкер и повернули на Мальту.