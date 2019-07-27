В субботу, 27 июля, полиция в Белой Церкви Киевской области проводит задержание участников преступной организации, которые вымогали деньги у жителей области с угрозами насилием.

Утром мы писали о том, что в Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабную спецоперацию: 50 обысков и задержание членов ОПГ.

"Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

По результатам обысков и задержаний возбуждены уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым полицейские и проводят обыски и задержания.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

"Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию… После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации", - говорится в сообщении полицейских.

Сегодня "Страна" писала, что полиция задержала главаря налетчиков, которые грабили ювелирные магазины.

Также мы сообщали, что в Киеве полиция остановила работу порностудии, где девушки работали он-лайн в три смены.