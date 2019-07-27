Студент 5-го курса факультета биологии Калифорнийского университета в Мерседе Харрисон Дюран, с детства интересовавшийся окаменелостями, во время раскопок в Северной Дакоте обнаружил часть черепа трицератопса возрастом 65 млн лет. Об этом сообщила CNN.

На одной из конференций по биотехнологиям Дюран познакомился с Майклом Кьеландом - профессором биологии из Государственного университета Мейвилл (Mayville State University, штат Северная Дакота), также увлекающимся динозаврами. В июне этого года они отправились в двухнедельную палеонтологическую экспедицию. В ходе раскопок они ожидали найти только окаменелые растения.

Фото: cnn.com

"Я не могу выразить свое восхищение в тот момент, когда мы обнаружили череп. Я с детства был одержим динозаврами", - приводит издание слова студента. Кьеланд и Дюран дали черепу имя - Элис - в честь владелицы территории, на которой велись раскопки.

В ближайшее время Дюран планирует вернуться в Северную Дакоту, чтобы помочь профессору в дальнейших исследованиях ископаемого животного. Они также собираются сделать слепок черепа, который студент продемонстрирует в своем университете в городе Мерсед.

Трицератопсы обитали на территории Северной Америки в меловой период - около 65 млн лет назад. Отличительной особенностью этих травоядных было наличие трех рогов.

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