В Южной Корее обрушился внутренний балкон одного из ночных клубов города Кванджу, в результате пострадали участники Чемпионата мира по водным видам спорта, находящиеся внутри. Об этом пишет Yonhap.

Обрушение балкона в клубе произошло из-за большого скопления людей около 02:30 27 июля. В результате погибли два гражданина Южной Кореи, которые в момент обрушения находились под балконом. Около семнадцати человек получили травмы, в том числе - как минимум восемь участников чемпионата мира (три гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии и Бразилии). Все атлеты, за исключением бразильца, представляют водное поло.

Федерация водного поло США уже подтвердила данную информацию, отметив, что игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной. Все атлеты получили незначительные травмы (ушибы и порезы), им была оказана необходимая помощь. В больнице остается только одна из спортсменок, которой, по сообщению FINA, предстоит перенести незначительную операцию в связи с травмой ноги.

Фото: yna.co.kr

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