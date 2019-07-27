Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер выступил за открытие в зоне конфликта в Донбассе дополнительных зон разведения сил и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

"Я думаю, чего можно было бы ожидать, - это дополнительные зоны разведения сил и открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, например, Золотое", - отметил он на брифинге в Киеве. Также, по его словам, важно при разведении сил - достижение договоренностей, которые позволили бы работать инженерно-техническим бригадам по поддержке и восстановлению жизненно важных структур, таких как водопровод.

Волкер подчеркнул, что сторонам конфликта необходимо "лучше поддерживать режим прекращения огня и осуществлять разведение более тщательно". "Такие шаги и открытие новых пунктов пропуска могли бы расширить объем и спектр правительственных сервисов, которые предоставляются населению в плане выплаты пенсий и образования", - добавил Волкер.

Кроме того, он отметил важность проведения обмена пленными.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с Волкером и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.