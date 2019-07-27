США поддерживают Украину и считают прошедшие выборы в Верховную Раду свободными и честными. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает "Громадське".

"Это были свободные и честные выборы, которые действительно отражают волю украинского народа… Именно так и должна работать демократия. США полностью поддерживают Украину", - сказал Курт Волкер.

По его словам, украинцы проголосовали за изменения, реформы, за мир и за Украину как часть ЕС, НАТО и Запада. Также Волкер рассказал, что обсудил с политическими партиями, прошедшими в новый парламент, судебную, земельную и избирательную реформы.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Волкером и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

"Страна" писала о том, с чем приезжали в Киев Волкер и спонсор Трампа.