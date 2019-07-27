Полиция задержала организатора банды, которая совершала налеты на ювелирные магазины. Им оказался ранее судимый 35-летний житель г. Первомайск (Николаевская область) Сумма нанесенного налетчиками ущерба около 5 миллионов долларов США. Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, злоумышленники нападали на ювелирные магазины на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей в 2016 – 2018 годах. Поисками банды правоохранители занимались 14 месяцев.

В преступную группу входило пять человек. Их уже успели прозвать "голливудской" бандой за то, что при ограблении они меняли внешность. Ранее банду пытались задержать, когда в мае 2018 года они напали на ювелирный магазин в Херсоне. Для их задержания была развернута спецоперация, однако, тогда грабителям удалось скрыться.

Перед задержанием главаря банды правоохранители долго выслеживали подозреваемого. В 04.00 представители полиции вместе с групой задержания по Херсонской области и бойцами Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) провели штурм.

"КОРД полностью заблокировал периметр. Знали, что на территории бойцовская собака, в доме - дети, женщины. Как только начали заходить и бить стекла - он не спит, а выпрыгивает в окно. Но мы хорошо знали план здания, и понимали, что это самое слабое место. И он с боевым пистолетом "Glock 1" выпрыгнул прямо к КОРДу. Спецназовцы его положили", - рассказал Сергей Прудченко.

Во время обыска дома полицейские обнаружили оружие, устройство для глушения сигнала, рации, силиконовые маски-балаклавы, которые полностью меняют лицо преступника.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

"Изъяли также их "ударный" автомобиль BMW X6, который уже был оборудован под следующее преступление. На нем были спецсигналы, сигнальное громкоговорящее устройство. То есть выбрали сюжет, связанный с силовиками: проблесковые маячки, мощный форсированный двигатель, заряженный на стремительный отрыв", - рассказал оперативник.

В автомобильной аптечке были все необходимые современные средства и приборы, которые используются при тяжелых огнестрельных ранениях. Также полицейские изъяли пять единиц законного транспорта злоумышленников и наложили на него арест.

Организатору преступной группы грозит наказание, предусмотренное семью статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по ст. 257 (Бандитизм), ч.4 ст.187 (Разбой), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 348 (Покушение на жизнь работника правоохранительного органа) УКУ.

"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не настолько общественно опасны как он. Он играл основную роль - подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", - отметил Сергей Прудченко.

Задержанному уже избрана мера пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога.

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