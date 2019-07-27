Уже вторая петиция, адресованная президенту Украины Владимиру Зеленскому, с требованием отставки главы его Офиса Андрея Богдана набрала необходимое для ее рассмотрение количество голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

Так, автор петиции Андрей Качор разместил ее 23 мая. Он отметил, что Богдан не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании Закона Украины "Об очистке власти".

По состоянию на 27 июля обращение набрало 25 238 подписей, теперь на петицию должен ответить президент Владимир Зеленский.

Между тем, другая петиция, зарегистрированная тем же днем, 23 мая, с тем же требованием - отставки Богдана - уже набирала достаточное количество голосов.

6 июня на нее ответил Зеленский. Правда, он никак не прокомментировал само требование отставки Богдана, а просто процитировал закон.

"Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации Президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией Президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины", - написал тогда Зеленский.

Как сообщала "Страна", 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти.