"Союзмультфильм" планирует выпустить 3D-версии мультфильмов "Золотой коллекции". Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" в аннексированном Крыму, передает ТАСС.

Он заявил, что работа уже идет.

"И поверьте, все самые известные бренды, такие как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Попугай Кеша", они уже существуют в 3D, так как я художник по персонажам. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации", - сказал он.

Напомним, ранее экс-директора "Союзмультфильма" заподозрили в махинациях на сотни миллионов рублей. Глеб Давыдов руководил главной мультстудией РФ всего около года - с 2016-го по 2017-й.

Мы также рассказывали, что создатели продолжения "Простоквашино" решили ввести в мультфильм нового персонажа. Речь о няне младшей сестры Дяди Федора Веры Павловны. Сообщается, что эскиз героини уже готов. По сюжету няня приедет присматривать за Верой Павловной и станет постоянным участником сериала.