По состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на выборах в Раду от 183 из 199 округов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 67 ОВО: № 12, 14, 15, 16, 18 (Винницкая область), № 19, 20, 23 (Волынская область), № 25, 29, 32, 34 , 35 (Днепропетровская область), № 65, 66, 67 (Житомирская область), № 78 (Запорожская область), № 83, 84, 85 (Ивано-Франковская область), № 95, 96, 98 (Киевская область), № 101 (Кировоградская область), № 106, 107 (Луганская область), № 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львовская область), № 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одесская область), № 147, 148, 151 (Полтавская область), № 153, 156 (Ровенская область), № 157, 161 (Сумская область), № 163, 166 (Тернопольская область), № 170, 172, 179 (Харьковская область), № 182, 183, 186 (Херсонская область), № 189, 191, 192 (Хмельницкая область), № 196, 197 (Черкасская область), № 201, 202, 204 (Черновицкая область), № 206, 208, 209, 210 (Черниговская область), № 214, 223 (Киев).

Также Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатных округах ОИК ОВО № 27 № 94, № 137, № 168, № 176 с пометкой "Уточненный" до 27 июля, а ОИК ОВО № 33, № 71, № 91, № 93, № 97 - до 29 июля.

Напомним, 21 июля в Украине проходили выборы в Раду.

Также мы писали, что 26 июля ЦИК посчитала все протоколы. На первом месте оказалась партия "Слуга народа", у нее 43,16%. Второе место заняла "Оппоплатформа-За Жизнь" с 13,05%. "Батькивщина" занимает третье место (8,18%), обойдя в процессе подсчета "Европейскую солидарность" (четвертое место и 8,10%). Замыкает пятерку проходных политсил "Голос", у него 5,82%.