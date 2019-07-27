В квартире российского оппозиционера Ильи Яшина в центре Москвы провели обыск, после чего оппозиционера задержали и увезли в отделение полиции в сопровождении десятка бойцов спецназа МВД в масках и с оружием. О задержании Яшин написал у себя на странице в Facebook.

После допроса, который продолжался в квартире около получаса его арестовали:

"Меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест", - написал Яшин.

Оппозиционер рассказал, что обыск закончился в час ночи. "В результате обыска изъяли художественную книгу, на обложке которой было слово "революция". Также хотели забрать еще брошюру "План Путина" 2007 года, но передумали", - уточнил оппозиционер.

"Я попросил внести в протокол, что считаю уголовное дело политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью в Конституции. Подписку о неразглашении дать отказался", - отметил Яшин.

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