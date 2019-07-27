Государственное бюро расследований после публикации "Страны" начала расследовать инцидент, когда начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области задержал своих же подчиненных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что основанием регистрации уголовного производство стала именно та информация, которая была распространена нашими журналистами. Речь о том, что 12 сентября 2018 патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, а при общении с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

В ГБР квалифицируют этот инцидент как превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, в Киеве ночью задержали пьяного прокурора за рулем Chevrolet, но он ушел кустами.

Также мы писали, что прокуратура обвинила полицию в превышении полномочий во время задержания скупщиков голосов за Порошенко в Сумах.