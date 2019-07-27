Сегодня, 27 июля, на брифинге в Киеве, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не показывает готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"По морякам... К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - рассказал спецпредставитель госдепартамента.

Волкер подчеркнул, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".

Напомним, что 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинский военный корабль с украинскими моряками и отказалась передавать пленных Украине, несмотря на мировое осуждение. Сейчас пленным продлили арест до конца ноября.

В середине июля начались переговоры по обмену пленных всех на всех, однако прогресса до сих пор нет, не смотря на обещание вернуть моряков как можно скорее.

Ранее "Страна" писала, что Украина и Россия обсуждают обмен украинских моряков.