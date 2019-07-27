В ночь с пятницы на субботу, 26 июля, на Голосеевском проспекте в Киеве полицейские остановили автомобиль Chevrolet Cruz с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович. Об этом пишет "Информатор".

По словам очевидцев, у мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь. Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых. Но водитель отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он сразу тоже не принял.

Спустя некоторое время Леляк решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но как оказалось, это был хитрый ход. Таким образом Ярослав Александрович якобы отвлек правоохранителей и скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.

По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Поэтому мужчине просто придет повестка в суд.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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