В Украине запретили полеты грузового авиаперевозчика "Европа Эйр". Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы.

Действие сертификата грузового авиаперевозчика "Европа Эйр" приостановлено приказом Госавиаслужбы с 27 июля.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 26 июля 2019 года №961 приостановлено с 00 часов 00 минут (UTC) 27 июля 2019 года действие Сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА ЭЙР "№UK 046", - сказано в сообщении.

При этом решение приостановить деятельность компании было принято на основании выводов постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной пригодности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

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