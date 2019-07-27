Если США не будет продавать Турции самолеты F-35, она обратиться к другим странам для покупки боевых машин. Об этом пишет Reuters.

"Вы не даете нам F-35? Хорошо, тогда извините нас, но нам снова придется принять меры и по этому вопросу, и мы обратимся в другое место. Даже если мы не получим F-35, мы покупаем у США 100 современных самолетов Boeing, соглашение подписано... В настоящий момент прибыл один из самолетов Boeing, и мы осуществляем платежи, мы хорошие клиенты. Но, если так будет продолжаться, нам придется пересмотреть это", - сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Российский государственный конгломерат "Ростех" уже заявил, что Москва будет готова поставлять свои самолеты Су-35 в Турцию, если Анкара попросит их. Однако турецкие чиновники заявили, что пока не ведут переговоры с Москвой об альтернативах самолетам F-35.

Напомним, США отстранили Турцию от программы производства истребителей-невидимок F-35.

Также мы писали, что в Турции купили С-400 и заявили, что санкции США их не волнуют.