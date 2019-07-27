Обыски в Окружном админсуде Киева, которые проходили 27 июля, - это политический заказ. Из-за следственных действий работа суда была заблокирована, адвокаты уже подали заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям НАБУ и ГПУ. Об этом в Facebook написал глава ОАСК Павел Вовк.

"Цирк и шоу превыше всего. Это я о вчерашних событиях в ОАСК. Что же было вчера? Обыск, но… Во-первых, обыскивали суд якобы по делу Майдана, но на самом же деле обыскивали кабинеты помощников судей с целью отыскать находящиеся в производстве ОАСК дела по ВККС. При чем тут дела Майдана и ВККС не понятно...", - написал он.

Павел Вовк подчеркнул, что работа суда была заблокирована, а затевались обыски ради т.н. "записей" разговоров. Отметим, что записи разговоров главы ОАСК и других судей были распространены НАБУ, которая обвинила их в вынесении заведомо неправосудных судебных решений и создании искусственных препятствий в работе ВККС

"Вы серьезно? Кто-то действительно поверил в подлинность этих смешных болталок? Кстати, почти за 28 лет независимости страны, сколько этих пленок было и откуда их только не доставали: и из-под дивана, и из аквариума. В этот раз для аудио-спектакля выбрали меня. Ну, что я могу сказать? Я польщен. Это прямое признание авторитета. Так вот. Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца", - написал Павел Вовк.

По его словам, в распространенном аудиофрагменте скомпилированы наборы слов, вероятно, сказанные в разных ситуациях и в разное время. Голоса на них похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это, по словам Вовка, слышно по-разному шуму на фоне.

"Вчера проигравшая власть и одиозные, дискредитированные и погрязшие кто в коррупции, кто в собственном пиаре и несостоятельности руководители правоохранительных органов и структурных подразделений, использовали свой последний шанс, чтобы мне отомстить. Я и ранее помню их потуги направленные на достижение главного для них эффекта - давления на суд и меня лично", - написал Вовк.

По его словам, будущий яркий фигурант резонансных коррупционных дел "не брезгует методами". К ним глава ОАСК относит обыски в кабинетах помощников судей по санкции районного суда города Чернигова, состоящей только из вступительной и резолютивной частей.

"Естественно, адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа. И я добьюсь ответственности для виновных, сколько бы времени и сил это не заняло. Могу сказать одно: не дождетесь. Никто не заставит судей ОАСК писать под диктовку нужные вам решения. Это так же точно, как и то, что за фальсификации разговоров придется ответить", - написал Павел Вовк.

Скриншот: Facebook/ Павло Вовк

Напомним, утром 26 июля в Окружном админсуде Киева начались обыски. Их проводили НАБУ и ГПУ.

"Страна" цитировала комментарий по поводу обысков адвоката Евгения Солодко, который назвал действия НАБУ и ГПУ беспеределом.