Утром в субботу, 27 июля, на 52-м году жизни умер директор Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины и бронзовый медалист чемпионата Европы-1994 по толканию ядра Роман Вирастюк. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

"Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортмена, культурного деятеля, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас - это невосполнимая утрата и большая боль. Соболезнуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", - написал Жданов.

У Вирастюка были проблемы с сердцем, который начались уже после завершения спортивной карьеры, когда он стал главой спорткомитета Ивано-Франковской ОГА. В 2016 году Вирастюк перенес 13-часовую операцию на сердце. Сложная операция у него была и 11 июля 2019 года, она длилась 20 часов.

Прощание с Романом Вирастюком состоится 28 июля возле Министерства молодежи и спорта, а похороны - 29 июля в Ивано-Франковске.

Скриншот: Facebook/ Ігор Жданов

Напомним, российский боксер Дадашев умер после боя, не приходя в сознание.

Также мы писали, что умер бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Нильс Леннарт Юханссон.