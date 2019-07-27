В четверг, 25 июля, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением возобновить авиасообщение между Украиной и Россией. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Автор петиции Виктория Темченко утверждает, что из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями.

Для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч голосов граждан. До конца сбора подписей остается 91 день.

Отметим, что запрет на полеты российских авиакомпаний в Украину и украинских авиакомпаний в Россию действует с 2015 года. Тогда речь шла о регулярных рейсах. В апреле 2019 года Кабмин запретил и нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.

Напомним, ранее на сайте Зеленского появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда.

Также мы писали, что появилась петиция для Зеленского с требованием провести военный парад на День независимости.