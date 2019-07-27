Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что в Западном крыле Белого дома плохо работают кондиционеры.

Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию вел телеканал C-SPAN, как передает ТАСС.

"Много раз бывало, что вы уезжаете, а они делают много работ в Белом доме. Например, администрация Обамы разработала новую систему кондиционирования для Западного крыла, было так хорошо, пока они не сделали эту систему. Теперь же, когда они сделали эту систему, там либо очень холодно, либо жара", - рассказал Трамп.

Американскому президенту был задан вопрос о том, планирует ли он в августе на длительное время отправиться в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Я надеюсь, что нет, потому что мне нравится работать, я лучше буду здесь. Знаете, возможно, только на короткое время", - ответил на это Трамп.

Летом 2017 года в то время, как Трамп проводил свой отпуск в Бедминстере, в Белом доме был осуществлен масштабный комплекс работ по ремонту и реновации. Главной задачей специалистов было за 17 дней обновить сильно устаревшую систему кондиционирования воздуха. Ее усовершенствование обошлось казне в $1,9 млн. Также была отремонтирована центральная система отопления и очищены вентиляционные каналы.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что американские вина лучше французских и пообещал Парижу крутые пошлины.

Также мы рассказывали, что Трамп выплатит американским фермерам миллиарды за убытки от торговой войны с Китаем.



