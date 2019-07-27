Пожилая жительница США Энн Лоримор установила уникальный мировой рекорд. Она покорила высочайший вулкан Африки Килиманджаро в возрасте 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Энн Лоримор, проживающая в американском Финиксе (штат Аризона), несколько лет назад уже совершала восхождение на Килиманджаро, став тогда самой пожилой женщиной, покорившей расположенный в Танзании пик. Однако уже через несколько месяцев этот титул перешел к другой женщине. При этом звание самого пожилого человека, достигшего вершины африканского вулкана, все это время принадлежало мужчине. Узнав про это, Лоримор решила побить оба рекорда.

"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала восхождение, - рассказала американка журналистам. - У меня сильно болел бок, и я не могла глубоко дышать". Как сообщила женщина, она переживала, что из-за этого не сможет достичь вершины, однако в итоге ее опасения оказались напрасны.

Теперь Лоримор официально числится самым пожилым человеком в мире, сумевшим покорить Килиманджаро. Восхождение и спуск заняли у американки в общей сложности девять дней.

Килиманджаро - самый высокий вулкан Африки, который расположен на северо-востоке Танзании. Его высочайшая точка находится на высоте 5895 м над уровнем моря. Возвышающийся над плоскогорьем Масаи вулкан полностью располагается на территории национального парка Килиманджаро.

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