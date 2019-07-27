Олигарх Виктор Пинчук провел тайные встречи с первыми лицами государства: Арсеном Аваковым, Владимиром Гройсманом и президентом Владимиром Зеленским. Об этом идет речь в расследовании "Схем", передает "Радио Свобода".

Так, в расследовании речь идет о том, что 14 июня к олигарху Виктору Пинчуку одновременно приезжали премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Журналисты зафиксировали, как кортеж Авакова ехал по Обуховской трассе, после чего его встретил внедорожник, который сопроводил машины на закрытую территорию, где находится загородный дом Виктора Пинчука. Указанный внедорожник обычно сопровождает кортеж олигарха, на нем ездит охрана.

Фото: Cхемы

Примерно через два часа после этого на закрытую территорию заехал еще один Mercedes. По информации источников журналистов в правоохранительных органах, этим авто пользуется премьер-министр Владимир Гройсман.

Фото: Cхемы

Через полтора часа с территории поместья Пинчука выехал Volkswagen Touareg охраны министра Авакова. Следом - авто охраны олигарха. А потом с территории выехал и Mercedes, которым пользуется сам министр Аваков - через 4 часа после заезда. Их провело авто охраны Виктора Пинчука, которое впоследствии вернулось на территорию.

Фото: Cхемы

Еще через полчаса Mercedes, которым пользуется Гройсман, на большой скорости обогнал авто съемочной группы и поехал в сторону Киева, затем - свернул с трассы в столичный Печерск. Mercedes остановился на повороте чтобы авто съемочной группы проехали вперед. Далее журналисты заметили авто на повороте на "Новопечерские липки" - это жилой комплекс, где проживает премьер-министр - но машина не выполнила поворот, а проехала мимо. Съемочная группа решила дождаться кортеж премьера там. В полночь на повороте возле дома, где живет Гройсман, появилось авто сопровождения его кортежа - впрочем, в течение получаса его Mercedes там не появлялся.

Фото: Cхемы

Уже через день Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха Пинчука. И еще через несколько дней премьер - среди приглашенных на этом же канале. А через неделю после таинственного ночного визита Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет экс-президент Польши Александр Квасьневский, а ныне - председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук.

Журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов предполагает, что олигарх "вкладывается" в поддержку тех, кто будет иметь власть. В Верховную Раду партия Гройсмана "Украинская стратегия", в конце концов, так и не попала - но в отставку премьера текущий состав не смог отправить дважды. Поэтому Гройсман останется главой правительства как минимум до конца августа - до того момента, когда новоизбранный парламент назначит нового премьера и правительство.

Сохраняет свою должность и Арсен Аваков - самый влиятельный министр в правительстве, которого при Порошенко называли "вторым человеком" в стране. Аваков - глава правоохранительного ведомства, которого публично не критикует президент Зеленский, и который может сохранить свою должность в новом Кабинете министров. Через две недели после посещения Аваковым имения Пинчука, 27 июня, журналисты заметили его машины на Банковой. Вероятно, министр встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Между тем, Виктор Пинчук - один из семи украинцев, вошедших в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в марте этого года. Его активы оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Фото: Cхемы

Пинчук женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елене - при каденции последнего в Украине и возникла олигархическая система. Олигарх Пинчук владеет рядом телеканалов, банком, компанией Interpipe, международной инвестиционно-консалтинговой группой компаний EastOne.

Аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, за последние годы Пинчук потерял возможность напрямую влиять на политику, хотя в целом своего политического веса не утратил.

Журналисты обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой объяснить длительный вечерний визит в загородное поместье олигарха Пинчука, но ответа от них не последовало.

Между тем, это не первый случай непубличного взаимодействия олигарха Пинчука с украинскими политиками. Так, в 2018 году в период президентской кампании журналистам удалось дважды зафиксировать его тайные встречи с Юлией Тимошенко.

Тогда лидер "Батькивщины" почти одновременно с кортежем Виктора Пинчука покинула двор дома, где располагается офис олигарха. И не смогла прямо ответить на вопрос журналистов, считает ли она Пинчука олигархом. А две зафиксированные встречи с олигархом объяснила подготовкой к форуму Пинчука YES - хотя одна из них состоялась за 5 месяцев до события, а вторая - через неделю после нее.

Зато уже на этих парламентских выборах в списке партии Юлии Тимошенко появилась Ольга Белькова - на проходном 17-м месте. Белькова ранее курировала международные проекты в "Фонде Пинчука" и была менеджером компании Пинчука EastOne. В Верховную Раду она уже избиралась дважды: сначала - от партии "Удар" Виталия Кличко в 2012-м, а в 2014-м - от политсилы Петра Порошенко.

А 7 мая о встрече с олигархом Пинчуком в Twitter рассказал Владимир Зеленский: "В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом".

Фото: Cхемы

А через несколько дней после этого, 12 мая, тогда еще спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что это "совершенно новый и непонятный для большей части действующего политикума подход, когда встречу с представителями крупного бизнеса анонсирует сам президент".

Но уже через несколько недель ситуация изменилась. 28 мая у бокового въезда в Администрации президента журналисты заметили машину сопровождения второго президента Украины Леонида Кучмы и авто охраны его зятя олигарха Виктора Пинчука. Съемочная группа прождала в течение часа - но авто оттуда так и не уехали.

Фото: Cхемы

Через несколько дней, 31 мая, съемочная группа снова фиксирует авто сопровождения Пинчука, ждет во дворе у боковых ворот Администрации президента. Впоследствии с территории АП выехало авто, которым пользуется сам олигарх.

Впрочем, ни о первой, ни о второй встрече ни президент Зеленский, ни его администрация так и не сообщили - даже постфактум. На Банковой отреагировали только 3 июня - в тот день, когда журналисты опубликовали информацию о тайных посещение олигарха.

"Собственно, он (Пинчук - Прим.Ред.) действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая. И приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая сегодня была ему предложена - возглавить Трехстороннюю контактную группу по Донбассу и представлять Украину", - пояснила в тот же день пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Впоследствии тайный визит олигарха прокомментировал в интервью Радио Свобода сам президент, озвучив тот же тезис.

"Господин Пинчук приезжал, и это был приезд, связанный с Леонидом Кучмой. Потому что я очень просил Леонида Даниловича, чтобы он был председателем трехсторонней группы в Минске", - повторил Зеленский.

Вот только машину сопровождения Леонида Кучмы у выезда из администрации президента журналисты видели только 28 мая. 31 мая, по наблюдениям журналистов, с Банковой выезжал только Виктор Пинчук.

Леонид Кучма действительно был официально назначен главным представителем Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, которая работает в Минске. Однако, почему олигарх сопровождал своего тестя в Администрацию президента? Есть ли у Пинчука бизнес-интересы, которые зависят от украинской-российских отношений, которые мог бы защищать его тесть на переговорах в Минске?

В ответ на этот вопрос, аналитик Concorde Capital Александр Паращий сразу же вспоминает об одной из компаний Пинчука.

"Если говорить о поставках продукции Interpipe в Россию, то эта доля была примерно 23-25% в 2013 году. Сейчас это меньше десяти процентов. То есть, поставки упали в процентном отношении бизнеса где-то в три раза, а в абсолютном значении - где-то в 4 раза", - говорит Паращий.

При этом он отмечает важность российского рынка для бизнеса Пинчука: "Россия, очевидно, была очень важным рынком для Пинчука в конце нулевых, когда Interpipe поставлял значительную часть продукции российским компаниям, - отмечает он. - На рынке колес он в принципе свою долю сохранил. Россия покупает приблизительно до 50% его колесной продукции".

В ноябре прошлого года Виктор Пинчук попал под санкции России. Он оказался в списке лиц, в отношении которых в этой стране предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы России. В то же время компании Пинчука продолжают торговать с этой страной.

Это возможно, так как санкции, которые ввела РФ - в том числе против Пинчука - касаются активов Пинчука, которые возможно есть на территории России. Но не касаются поставок продукции из Украины в Россию.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Напомним, у Зеленского раскрыли подробности тайного визита Виктора Пинчука на Банковую.

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