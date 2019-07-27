Утром в субботу, 27 июля, в Киевской области проходит масштабная спецоперация по поимке членов преступной организации (ОПГ). Об этом в Facebook написал руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам", - написал Небытов сегодлня около 08:00.

Скриншот: Facebook/ Андрій Нєбитов

Напомним, ранее полицейские задержали в Киеве 12 членов ОПГ, созданной полицейскими.

Также мы писали, что в июле в Киевской области из отделения полиции сбежал арестованный преступник.