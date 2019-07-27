Компания "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит задержанный 25 июля в Измаиле танкер Neyma, не знала о том, что судно фигурирует в украинском уголовном деле. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Если бы мы имели такую ​​информацию, то не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы", - сказала сотрудница компании. По ее словам, директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где решал, в том числе, и вопрос возвращения в Россию экипажа судна.

При этом до недавнего времени танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО "Волго-Донское судовое агентство", а с февраля этого года его владельцем значится компания из Геленджика "Альтомар Шиппинг". Согласно сообщению о распродаже имущества, за судно компания "Альтамар Шиппинг" заплатила 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов). Однако в то время, как в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом в Измаил судно "Neyma" зашло под именем "Nika spirit". По версии украинской спецслужбы, хозяева сменили название танкера, чтобы скрыть его участие в керченском инциденте.

Также мы писали, что моряков с российского танкера отпустили на свободу. Украинская сторона пояснила это тем, что в результате следственных действий не были зафиксированы нарушения Морского права и законов Украины экипажем корабля.

26 июля моряки с задержанного в порту Измаила танкера уже вернулись в Краснодар. "Страна", в свою очередь, подробно описывала, чем закончилась история с российским танкером в Украине.