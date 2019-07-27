Отношения США с европейскими союзниками далеки от идеальных и очередная трещина между Парижем и Вашингтоном возникла после того, как Франция приняла так называемый "цифровой налог" для американских IT-компаний.

После этого президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что допускает введение таможенных пошлин против товаров из Франции, в частности вина, в связи с "цифровым налогом". Об этом передает ТАСС.

"Друзья провели атаки против наших компаний, - отметил Трамп. - Этого не надо было делать. Я могу это сделать (ввести пошлины - Прим.Ред.)". Он также заявил, что пошлины могут быть введены до саммита Большой семерки (G7), который пройдет 24-26 августа во Франции.

"Мне всегда нравились американские вина, которые лучше, чем французские. Хотя я не пью вино. Мне просто нравится, как они выглядят. Я просил их не делать этого, иначе я обложу пошлинами или налогами вашу винную продукцию или что угодно. Мы работаем над этим прямо сейчас", - намекнул Трамп на возможные рестрикции.

Он вновь подчеркнул, что только США могут облагать налогами американские компании, но не Франция. Трамп также рассказал, что в пятницу поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Трамп назвал хорошими отношения с ним.

Из-за чего разгорелся цифровой сыр-бор

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции и чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от IТ-корпораций должны вырасти до €650 млн.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон приступил к изучению последствий решения Франции выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение американских цифровых гигантов, а также рассмотрению возможных ответных мер со стороны администрации США. При этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info подтвердил, что власти страны не откажутся от введения налога на деятельность крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.

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