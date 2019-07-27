Переселенец из Севастополя разместил на сайте президента Владимира Зеленского петицию с предложением восстановить железнодорожное сообщение между Украиной и АР Крым. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Прошло почти пять с половиной лет как 26.12.2014 с киевского вокзала отправился последний поезд в Симферополь. Прошло почти пять с половиной лет как с 26.12.2014 перевозками в АР Крым занимаются нелегальные перевозчики путем доставки пассажиров автобусами до административной границы с АР Крым и пересадкой в другое транспортное средство на другой стороне", - сказано в петиции.

Однако, по словам ее автора, люди вынуждены платить огромные деньги за такие поездки, так как сфера монополизирована. Кроме того, им приходится бронировать места за месяц - так как пассажиропоток очень велик. А на границе часами приходится стоять в очереди на пункте пропуска.

"Чем виноваты люди в просчетах власти с украинской и в действиях с российской стороны? Почему люди должны страдать за гордость бывшего президента Порошенко, изначально выступавшего за отсутствие диалога с РФ? Надо кардинально менять подход к этой проблеме. Я считаю, что следует начать с малого - с транспортного сообщения. Пусть возвращение АР Крым под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в АР Крым", - пишет автор петиции Кохно.

Он предлагает Зеленскому одним указом отменить запрет и пустить поезда в Крым до начала налаживания железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019, "потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны".

Для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч голосов граждан. До конца сбора подписей остается 91 день.

Напомним, появилась петиция для Зеленского с требованием провести военный парад на День независимости.

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