На эти выходные, 27-28 июля, в связи с празднованием Дня Крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта, а маршрутки и троллейбусы изменят маршрут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

27 июля с 06:00 до 16:30 движение транспорта ограничено по улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).

Также изменит маршрут автобус №114. Он будет двигаться от ул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая.

Кроме того, изменится схема движения троллейбусов №38 и нескольких маршруток.

Фото: КГГА

28 июля с 11:00 до 16:30 ограничат движение транспорта по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской). В этот день с начала и до окончания мероприятий будет закрыто движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. В. Житомирской до ул. Ирининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской).

Движение общественного транспорта будет организовано так: троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.

Напомним, "Страна" писала о том, как разные церкви отметят день Крещения Руси.

Также мы сообщали, что телеканал "112 Украина" покажет молебен и крестный ход в честь Дня Крещения Руси в прямом эфире.