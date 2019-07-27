Исследователи в Эквадоре нашли фрагменты кувшинов, которым примерно 6,5 тысяч лет, принадлежавшие до этого неизвестной культуре, существовавшей рядом со старейшей цивилизацией в Северной и Южной Америках, передает Newsweek.

Фото: newsweek.com

Отмечается, что международная команда археологов считает, что находка дает новый взгляд на происхождение технологии гончарства в регионе. Куски древней керамики были обнаружены во время раскопок, которые начались в 2015 году в местности под названием Реал Альто на Тихоокеанском побережье. Более 40 фрагментов были найдены на глубине 70-100 сантиметров.

Как показал радиоуглеродный анализ, они были изготовлены в период между 4640 и 4460 годом до нашей эры. Ученые говорят, что это интригует, так как на начальных стадиях в это же время существовала культура Вальдивия. И это старейшая из известных культур на Американских континентах. Керамика Вальдивии считается старейшим образцом гончарства в Западном Полушарии, согласно данным Национального музея американских индейцев. Новые находки подобны тем, которые были обнаружены в Реал Альто в 1970-1980-х годах. Однако, несмотря на некоторые сходства с керамикой Вальдивии, они также содержат невиданные доселе отличия. Они указывают на принадлежность к другой цивилизации, которая освоила гончарное дело и существовала примерно в то же время.

"Массовое распространение гончарства было технологическим прорывом, связанным со многими аспектами человеческой жизни и уровнем экономического развития в разных частях планеты. Керамическая посуда различных культур, которая появилась в одно и то же время, подтверждает, что наши предки эволюционировали в условиях культурного многообразия. Интересно, что несмотря на разные векторы человеческого развития, в технологическом смысле мы все двигались в одном и том же направлении", - сказал глава экспедиции Александр Попов.

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