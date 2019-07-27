Американское правительство выплатит фермерам страны, которые понесли убытки из-за торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, $16 млрд, передает Independent.

"Правительство Соединенных Штатов выплатит помощь американским фермерам, которые понесли убытки из-за "торговой войны" с Китаем, в размере от 15 до 150 долларов за гектар. В целом такой пакет помощи составит $16 миллиардов. Фермеры на юге страны получат больше, чем на Среднем Западе", - говорится в сообщении.

Как отметили в издании, именно фермеры являются базовыми избирателями Дональда Трампа, и именно они понесли наибольшие потери из-за торговой войны США и Китая.

Так, в прошлом году поставки сои, важнейшего продукта аграрного экспорта США в Китай, упали до самого низкого уровня за последние 16 лет. И в прошлом же году Трамп выделил американским аграриям $12 миллиардов помощи.

До этого стало известно, что власти Китая сняли часть импортных пошлин с США.

Также мы рассказывали, что США и Китай официально возобновили переговоры по торговле.