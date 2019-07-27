В пятницу, 26 июля, шестеро обнаженных парней пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости, надев на себя галстуки, чтобы хоть как-то прикрыться. Соответствующее видео опубликовал Информатор Киев.

Отмечается, что на данный момент бегунов разыскивает полиция. Как известно, парни были замечены в самом сердце столицы около 20:00. По словам очевидцев, нудисты появились из ниоткуда, потому узнать, кто они, куда и зачем бегут, не удалось.

Сообщается, что это могут быть уже известные киевлянам нудисты, которые неоднократно пробегали нагими в переходе на "Льва Толстого" и в других местах. Однако в тот раз они делали это из-за спора. Что подтолкнуло сегодняшних героев устроить "голый забег", остается неизвестным.

Спустя 10 минут, после того, как парней видели на Крещатике, стало известно, что их уже разыскивает полиция, только уже на Майдане Независимости.

Видео: Facebook/Информатор Киев

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