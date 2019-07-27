Медики призывают быть осторожными со средствами для отпугивания комаров.

Почему - подробно разъясняют в сюжете ТСН.

"Отдых с палатками или посиделки на природе - все это может быть испорчено из-за комаров. Туристы вооружаются химическими средствами от насекомых. Перечень их немал - от кремов до специальных спиралей. Но для человека они далеко не безопасны", - говорится в сюжете.

Правда и комары также опасны для человека - кроме ран, которые безумно чешутся, комары еще и переносчики опасных болезней, в частности, новую в наших местах лихорадку Западного Нила.

Врачи же предлагают не усердствовать с аэрозолями, чтоб их составляющие не проникали в кожу.

Ранее "Страна" рассказывала, что в конце июня Львовскую область атаковали комары.