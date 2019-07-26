В Украинской ассоциации футбола утвердили систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020. Об этом сообщает официальный сайт УАФ

Отмечается, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.

Согласно данным пресс-службы УАФ, команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В это же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ.

Таким образом, стыковых матчей не будет. Как сообщалось, ранее в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года. В сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 - шестнадцать.

Ранее сообщалось, что в УПЛ определили лучших футболистов и тренеров минувшего сезона.

Также мы писали, что сохранивший место в УПЛ "Олимпик" решили дисквалифицировать.